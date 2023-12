Europa League, ko a sorpresa dello Sheriff in campionato: sconfitta per 3-1 in casa del Balti

Clamorosa sconfitta dello Sheriff Tiraspol contro il Balti nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato. I prossimi avversari della Roma in Europa League hanno perso 3-1, collezionando così il secondo ko stagionale in Super Liga. La partita era stata sbloccata da Nguema, ma lo Sheriff aveva agguantato il pari al 67' con Henrique. I padroni di casa si sono riportati in vantaggio al minuto 75 con André Silva e all'80' Pascaluta ha chiuso i conti. Nonostante la sconfitta, lo Sheriff resta primo in classifica a quota 34 punti, a +6 dalla seconda.