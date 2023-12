Europa League, gli auguri del Servette alla Roma dopo la fine della fase a gironi: "Vi auguriamo il meglio per il resto della vostra stagione!" (FOTO)

Giovedì sera è terminata la fase a gironi dell'Europa League 2023/24, con la Roma che si è qualificata ai sedicesimi arrivando seconda dietro lo Slavia Praga e davanti il Servette (sceso in Conference League) e lo Sheriff (fuori da ogni competizione). Il club svizzero ha fatto oggi un post su X con le foto di ogni partita, ringraziando i tre club che hanno partecipato con loro a questa competizione: "Grazie Roma, Sheriff e Slavia Praga per questa memorabile fase a gironi. Vi auguriamo il meglio per il resto della vostra stagione!".

????? ??? @slaviaofficial , @OfficialASRoma and @FotclubSheriff for this memorable #UEL group stage! ??

We wish you ??? ??? ???? for the rest of your season! ?✨ pic.twitter.com/xm0NlzxFAC

— Servette FC (@ServetteFC) December 16, 2023