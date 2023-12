Sono bastati 15' allo Slavia Praga per indirizzare la partita contro il Servette. Alla Roma per evitare un secondo posto serviva un risultato positivo da questa gara, ma così non è stato: i ragazzi di Trpisovsky hanno vinto 4-0, senza patemi e senza problemi, conquistando così il primo posto del girone, condannando di fatto i giallorossi ai playoff. In gol Doudera, Schranz e due volte Chytil.