Conferenza stampa, Pylypchuk: "Grande rispetto per la Roma" - Apostolakis: "Un onore giocare qui"

Alla vigilia di Roma-Sheriff Tiraspol, ultima giornata della fase a gironi di Europa League, Roman Pylypchuk ha parlato in conferenza stampa:"Ci troviamo in una città bellissima, in un grande stadio. Siamo pronti a giocare contro una squadra molto forte. La nostra presenza significa poco per il girone, ma è un grande orgoglio per noi giocare qui. Questo vogliamo rappresentare".

Che Roma si aspetta?

"Abbiamo studiato la squadra, il campionato e i nostri errori. Siamo consapevoli delle sfide che abbiamo".

Mourinho?

"Ci troviamo di fronte a personaggi incredibili. Siamo pronti a giocare contro di loro, con il massimo rispetto".

A seguire anche il difensore Konstantinos Apostolakis è intervenuto in sala stampa: "Questa opportunità di essere qui rappresenta un grande onore per noi e per la società, contro una grande squadra e una realtà così grande. Dopo lo scorso anno, per noi è un grande onore essere qui che la vita ci regala".

Che differenze hai notato tra Roma e Slavia Praga? Ti aspettavi i giallorossi al secondo posto?

"Credo che la Roma sia una delle squadre più importanti a livello europeo, è davvero una grande squadra. Allo stesso tempo, anche lo Slavia ha buoni giocatori. Anche io pensavo che la Roma sarebbe stata prima nel girone. Devo riconoscergli ottimi giocatori e ottimi mister. Per noi è un onore essere qui".