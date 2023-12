Champions League: Milan retrocesso in Europa League. Atletico Madrid-Lazio 2-0: sconfitta per gli uomini di Sarri

Si sono concluse con le partite di questa sera le fasi a gironi della Champions League, con tanti gol e risultati sorprendenti. Il Milan vince in rimonta contro il Newcastle (1-2) e va ai sedicesimi di Europa League eliminando proprio gli inglesi da ogni competizione europea. Sconfitta esterna per la Lazio in casa dell'Atletico Madrid (2-0), mentre pareggiano Borussia Dortmund e PSG (1-1, entrambe agli ottavi). Risultati pirotecnici tra Porto-Shakhtar (5-3) e Anversa-Barcellona (3-2), mentre il Celtic saluta la competizione vincendo 2-1 in casa contro il Feyenoord. Infine vittoria esterna per il Manchester City in casa della Stella Rossa (3-2) e del Lipsia contro lo Young Boys (2-1, entrambe giocate alle 18:45).

I risultati finali:

Stella Rossa-Manchester City 2-3 (19' Hamilton, 62' Bobb, 76' Hwang, 85' Philips, 91' Katai)

Lipsia-Young Boys 2-1 (51' Sesko, 53' Colley, 56' Forsberg)

Atletico Madrid-Lazio 2-0 (6' Griezmann, 51' Lino)

Celtic-Feyenoord 2-1 (33' Palma, 82' Minteh, 91' Lagerbielke)

Borussia Dortmund-PSG 1-1 (51' Adeyemi, 56' Emery)

Newcastle-Milan 1-2 (33' Joelinton, 59' Pulisic, 84' Chukwueze)

Porto-Shakhtar 4-2 (9' e 43' Galeno, 29' Sikan, 62' Taremi, 72' Eustaquio, 75' Pepe, 82' Conceicao, 88' Eguinaldo)

Anversa-Barcellona 3-2 (2' Vermeeren, 35' Torres, 56' Janssen, 91' Canizares, 93' Ilenikhena)