Champions League: Inter e Napoli qualificate agli ottavi, Manchester United fuori dalle coppe europee

Dopo le partite delle 18:45 che hanno decretato l'eliminazione del Siviglia da tutte le competizioni europee, si è conclusa con le sfide delle 21:00 la prima parte della sesta (e ultima) giornata della fase a gironi della Champions League. L'Inter pareggia in casa con la Real Sociedad (0-0) e si qualifica agli ottavi come seconda della classe, a pari punti proprio con gli spagnoli. Missione compiuta anche per il Napoli di Walter Mazzarri, che batte 2-0 lo Sporting Braga e supera i gironi dietro il Real Madrid (2-3 in casa dell'Union Berlino). Fuori dalle coppe europee a sorpresa il Manchester United (0-1 in casa del Bayern Monaco), mentre avanza il Copenaghen (1-0 al Galatasaray nello scontro diretto) e il Real Madrid (2-3 in casa dell'Union Berlino). Vittoria esterna infine per il Benfica, 1-3 ai danni del Salisburgo.

I risultati finali:

Lens-Siviglia 2-1 (63' Frankowski, 79' Ramos, 96' Fulgini)

PSV Eindhoven-Arsenal 1-1 (42' Nketiah, 50' Vertessen)

Manchester United-Bayern Monaco 0-1 (71' Coman)

Copenaghen-Galatasaray 1-0 (58' Lerager)

Napoli-Sporting Braga 2-0 (9' Saatci (aut.), 33' Osimhen)

Union Berlino-Real Madrid 2-3 (47' Volland, 61' e 72' Joselu, 85' Kral, 89' Ceballos)

Inter-Real Sociedad 0-0

Salisburgo-Benfica 1-3 (32' Di Maria, 46' Silva, 57' Sucic, 92' Arthur Cabral)