Champions League: Arsenal e PSV agli ottavi. Lens in Europa League, Siviglia eliminato

Si chiude il gruppo B di Champions League con le due gare in scena alle 18.45 valide per l'ultimo turno della fase a gironi: il Lens batte 2-1 il Siviglia, il PSV pareggia in casa con l'Arsenal. Allo Stade Felix Bollaert-Delelis i padroni di casa passano in vantaggio con la rete dal dischetto di Frankowski al 63', ma ci pensa Sergio Ramos sempre dagli 11 metri a pareggiare i conti. In pieno recupero il Lens si porta nuovamente avanti con Fulgini per il 2-1 finale.

In Olanda finisce 1-1: apre al 42' la rete di Nketiah per il vantaggio dell'Arsenal, pareggia Vertessen per i padroni di casa.

L'Arsenal e il PSV, rispettivamente a 13 e 9 punti nel girone, accedono agli ottavi di finale della competizione, il Lens retrocede in Europa League mentre il Siviglia, quarto, viene eliminato.