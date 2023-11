Slavia Praga-Roma, giocatori in silenzio stampa. Mourinho furioso nel postpartita: "Decisione mia"

La Roma cade 2-0 in casa dello Slavia Praga nel match valido per la quarta giornata della fase a giorni di Europa League e a causa di questo pesante ko perde la vetta del girone. Una sconfitta che non è affatto piaciuta a José Mourinho, il quale ai microfoni di Sky Sport ha rivelato di aver imposto il silenzio stampa ai giocatori: "Non voglio parlare tanto, nessuno deve farlo ed è una mia decisione. Ha parlato Belotti perché lo ha fatto subito dopo la partita - la spiegazione di Mou -. Ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio e di solito non lo faccio subito dopo una partita perché c’è l’adrenalina del match. Quello che ho detto loro rimane tra noi".