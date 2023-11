Slavia Praga-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria alle 12.30. Mourinho e Zalewski in conferenza alle 19

Dopo la vittoria con il Lecce in rimonta in pieno recupero, giovedì la Roma è attesa dalla trasferta in casa dello Slavia Praga in Europa League. Domani, alla vigilia della sfida europea, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a Trigoria alle 12,30 con i soliti primi 15 minuti aperti alla stampa, poi partirà per raggiungere Praga. Nel tardo pomeriggio, alle 19.00 presso l'Eden Arena, José Mourinho interverrà con Nicola Zalewski in conferenza stampa.