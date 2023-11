Slavia Praga-Roma: il programma della vigilia. Alle 12:15 la rifinitura, alle 19:00 la conferenza stampa di Mourinho

Giovedì 9 novembre la Roma tornerà in campo in Europa League, la squadra giallorossa sarà ospite dello Slavia Praga per la quarta giornata della fase a gironi. Come di consueto alla vigilia parlerà Josè Murinho alle ore 19:00 presso lo stadio di Praga. In mattinata alle 12:15 è prevista la rifinirura a Trigoria prima della partenza per la Repubblica Ceca.

Ore 12:15 - Rifinitura della Roma a Trigoria

Ore 17:00 - Rifinitura dello Slavia Praga allo stadio

Ore 18:30 - Conferenza stampa del tecnico dello Slavia Praga e un calciatore presso lo stadio

Ore 19:00 - Conferenza stampa di Mourinho e un calciatore presso lo stadio