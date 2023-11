Slavia Praga-Roma, giallo sulle sostituzioni dei cechi: il caos al minuto 87 e l'ipotesi del quarto slot (FOTO)

La Roma è stata sconfitta per 2-0 dallo Slavia Praga nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e a causa di questo risultato è scivolata al secondo posto nel girone per la differenza reti.

C'è da segnalare però un episodio davvero particolare verificatosi nei minuti finali del match: all'87 il tecnico dei padroni di casa è pronto ad effettuare un doppio cambio, ovvero fuori Jurecka e dentro Wallem e fuori Dorley e dentro Van Buren. Il primo si concretizza senza problemi, mentre il secondo viene rimandato e si verifica dopo un paio di minuti probabilmente a causa di una connessione non perfetta tra IV Uomo e arbitro. Passano quindi 120 secondi e il direttore di gara, dopo aver ammonito Van Buren per essere entrato in campo senza permesso, dà l'ok per il cambio, che diventa effettivo al minuto 89. Infine i cechi effettuano un'ulteriore sostituzione al 95', utilizzando quindi un altro slot.

Leggendo il tabellino della UEFA, quindi, risulta come se lo Slavia avesse usufruito di due slot differenti per effettuare la terza e la quarta sostituzione, superando così il limite concesso (3 slot, intervallo escluso, per 5 cambi). Lo Slavia dovrebbe quindi aver utilizzato regolarmente le tre finestre, ma resta il giallo sulla doppia sostituzione e sull'eventuale quarto slot. Il gioco non è ripreso, motivo per cui la squadra di casa non dovrebbe rischiare nulla ma, in caso contrario e di un eventuale ricorso della Roma, rischierebbe la sconfitta a tavolino per 0-3.