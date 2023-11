Servette, Weiler: "Puntiamo sul fattore casa, Mourinho un grande" - Ondoua: "Sarà un match diverso rispetto all'andata"

René Weiler e Gael Ondoua, rispettivamente allenatore e difensore del Servette, sono intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida europea contro la Roma, valida per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 21.

L'intervento di Weiler

Qual è l’aspetto più importante della partita contro la Roma?

"Abbiamo una gara molto importante, lo stadio sarà pieno e siamo tutti molto motivati per affrontarli. Abbiamo in testa anche la partita di domenica ma intanto rimaniamo concentrati su questa".

Cosa ne pensi del risultato della partita di domani?

"Si può perdere ma si può anche vincere. Puntiamo a giocare bene e a fare un buon risultato. Incontriamo una grande squadra e puntiamo a fare il meglio".



Ha un certo timore nell’affrontare questa squadra?

"Abbiamo una bella serie di vittorie, cerchiamo di continuare così anche se sappiamo che potrebbe interrompersi. Affronteremo la Roma al meglio delle nostre possibilità".



Rispetto alla gara dell’Olimpico cosa avete imparato?

"Una squadra difficile da affrontare con delle forti individualità, abbiamo lasciato fin troppo spazio, mi aspetto di migliorare questo aspetto domani sera".

Quanto ha influito l’Olimpico all’andata e quanto puntate sullo Stade de Geneve domani per ribaltare il risultato?

"Non ho visto particolari occasioni da parte nostra, la Roma ha segnato subito. Di certo giocare in casa porta un certo vantaggio, quindi puntiamo anche su questo".

Qual è la sua visione di Mourinho? Quali sono gli allenatori a cui ti ispiri?

"Mourinho è un grande allenatore, con una grande personalità. Sono molto contento di incontrarlo domani ma saranno i giocatori a fare la differenza. Mi ispiro a tanti colleghi".

Come ti senti, quali sono le tue sensazioni rispetto ad inizio stagione?

"Rispetto a prima vedo un certo progresso e un certo sviluppo, siamo più compatti e creiamo più occasioni".

L'intervento di Ondoua

Tante partite una dietro l’altra nel momento clou della stagione, come si affrontano?

"Siamo dei professionisti, dobbiamo sempre essere pronti a giocare partite ravvicinate. Questo ci aiuta a correggere gli errori commessi nelle gare precedenti".

Le difficoltà della gara d'andata?

"Nella partita di andata mi trovo d’accordo con il tecnico. Abbiamo affrontato delle individualità superiori".

Quanto ha influito l’Olimpico all’andata e quanto puntate sullo Stage de Geneve domani per ribaltare il risultato?

"Ogni partita è differente, sarà diverso. Quella era la nostra prima uscita, domani puntiamo sullo stadio e sul pubblico. Cercheremo anche di essere più precisi".