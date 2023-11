Servette-Roma, le info per i tifosi giallorossi: cancelli aperti alle 19:30. Fan meeting point di fronte al locale Village Du Soire (COMUNICATO)

Giovedì alle ore 21:00 la Roma affronterà il Servette nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. La società giallorossa ha pubblicato un comunicato in cui annuncia le informazioni principali per i tifosi che si recheranno a Ginevra: i cancelli dello Stade de Geneve apriranno alle 19:30, mentre il fan meeting point è nell’area antistante l’ingresso del settore ospiti dello stadio, di fronte al locale Village Du Soire. Ecco la nota ufficiale: "AS Roma informa che tutti i biglietti acquistati per la prossima trasferta a Ginevra sono stati inviati all’indirizzo mail comunicato in fase di acquisto.

Chi non avesse ricevuto il biglietto, dopo aver eventualmente verificato la casella di posta indesiderata, può richiederlo scrivendo a trasferta@asroma.it e indicando il nominativo del titolare e l’indirizzo di posta elettronica utilizzato. In alternativa, sarà possibile richiedere informazioni chiamando il Contact Center AS Roma allo 06.89386000.

I biglietti non riportano i dati anagrafici dell’utilizzatore. Il nominativo indicato in alto su ogni pdf riporta l’operatore del club ospitante che ha emesso il biglietto.

Si ricorda che le generalità del titolare sono state acquisite ai fini di sicurezza e trasmesse alle autorità italiane e svizzere. Non è possibile, pertanto, apportare modifiche all’utilizzatore finale del biglietto.

Fan Meeting Point

I tifosi giallorossi potranno trascorrere la giornata in centro città presso Place du Molard. Come raccomandato dalle autorità locali, il mezzo più rapido e sicuro per raggiungere lo Stadio è il Tram n°15.

A partire dalle ore 17 sarà allestito il Fan Meeting Point per tutti i tifosi giallorossi nell’area antistante l’ingresso del Settore Ospiti dello Stade De Geneve, di fronte al locale Village Du Soire.

Ingresso e regolamenti allo Stadio

Il settore ospiti si trova nella zona sud (Tribune Sud), settori X e W.

I settori sono stati assegnati casualmente in base all’ordine di acquisto.

Ogni tifoso sarà tenuto a rispettare il settore assegnato e non sarà consentito l’ingresso in un settore diverso da quello indicato sul biglietto.

L’apertura dello stadio è prevista alle ore 19:30.

Il biglietto dovrà essere stampato su foglio A4. Attenzione, la stampa deve essere di buona qualità per non compromettere la corretta lettura del QR Code ai tornelli di ingresso.

Non è consentita l’introduzione all’interno dello Stadio di Power bank, caricabatterie per smartphone e sigarette elettroniche. Allo Stadio non è previsto un deposito bagagli/oggetti, né un guardaroba. È inoltre vietato fumare.

All’interno del Settore Ospiti sono consentiti esclusivamente pagamenti elettronici.

Attenzione: non sarà consentito l’ingresso al Settore Ospiti con biglietti validi per altri settori dello Stadio.

Per i tifosi con disabilità

I biglietti sono stati inviati agli indirizzi mail comunicati in fase di richiesta. I posti riservati ai tifosi in carrozzina si trovano presso il Settore Ospiti".

