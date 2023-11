Servette-Roma, la carica del club svizzero: "Partita generazionale, segnerà la vita dei tifosi"

Questa sera alle ore 21 andrà in scena allo Stade de Geneve la partita tra Servette e Roma, valida per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Una sfida delicatissima per entrambe le squadre, tanto che il club svizzero l'ha definita "una partita generazionale". Questa la carica del Servette sul proprio sito ufficiale: "I più anziani hanno conosciuto Real Madrid, Dukla Praga, Liverpool e Düsseldorf, i meno giovani hanno conosciuto Bordeaux, Berlino o Valencia. Per un'intera generazione di tifosi del Servette questo match contro la Roma rappresenterà un segno indelebile nella loro vita da tifosi. Ci sono incontri come quelli di questa sera che restano nella memoria per molti anni".

(servettefc.ch)

