Servette-Roma: coreografia digitale degli svizzeri nel pre-partita

Giovedì 30 novembre alle 21.00 allo Stade de Genève andrà in scena Servette-Roma. Gli svizzeri hanno preparato uno "spettacolo senza precenti" per il pre-partita. Come si legge dal sito ufficiale del club, gli spettatori delle Tribune Est, Sud e Centrale dovranno scaricare l'applicazione "WePix" che permetterà di realizzare una coreografia digitale al segnale dello speaker premendo il tasto 1. Di seguito la nota ufficiale della società:

"Illumina lo Stade de Genève! Grazie ai vostri smartphone, lo Stade de Genève e il Servette FC stanno organizzando un'operazione senza precedenti per la ricezione dell'AS Roma questo giovedì in Europa League. Gli spettatori delle Tribune Est, Sud e Principale dello Stade de Genève vivranno un'esperienza inedita questo giovedì per il ricevimento dell'AS Roma. Dalle 20:45, su invito dello speaker e al segnale sugli schermi giganti, lo Stadio si spegnerà e il pubblico accenderà un'applicazione che permetterà di svelare un magnifico tifo digitale!

Abbiamo bisogno di voi! Hai un biglietto in Tribuna Est, Sud o Principale per questo incontro? Ecco la procedura da seguire per il corretto svolgimento dell'animazione.

Scarica subito l'applicazione

Scegli l'evento Servette FC – AS Roma

Siete pronti per la partita!

La sera della partita, apri l'applicazione

Dopo il conteggio sugli schermi giganti, premere il pulsante 1 "pre-match"

Gira e allunga lo schermo verso il prato per far brillare la tua tribuna

Buona partita a tutti"

