FOTO - Slavia Praga-Roma: nel settore ospiti solo un'unica bandiera con la Lupa. Al 28' compare lo striscione: "Antonio De Falchi sempre presente"

Serata europea per la Roma in campo all'Eden Arena contro lo Slavia Praga nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Nel settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi in trasferta non sono presenti le varie 'pezze' dei gruppi ma un'unica grande bandiera esposta in basso con la Lupa, come accaduto in occasione della trasferta di campionato a Cagliari.

La prima pezza nel settore ospiti giallorosso è apparsa al 28' del primo tempo, quella della storica "Brigata De Falchi". Poco dopo è apparso uno striscione dedicato allo stesso Antonio De Falchi, che lo scorso 4 novembre avrebbe compiuto 53 anni: "Antonio De Falchi sempre presente"