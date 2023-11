FOTO - Slavia Praga-Roma, la scenografia dei tifosi di casa: "Ave Slavia"

Bloccata all'andata allo Stadio Olimpico, oggi i tifosi dello Slavia Praga riescono a mostrare la scenografia all'Eden Arena in occasione della gara contro la Roma, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. "Ave Slavia", è la coreografia mostrata nel settore dei tifosi di casa.

? Tifosi di casa riescono a mostrare la scenografia, già preparata all'andata e poi bloccata, con l'ormai famigerato AVE SLAVIA#SlaviaRoma #asroma ??? pic.twitter.com/6s2GOb3Tqb — laroma24.it (@LAROMA24) November 9, 2023