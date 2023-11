Fiumicino, Roma in partenza per Ginevra: c'è Renato Sanches (FOTO e VIDEO)

Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, la Roma è in partenza nel pomeriggio alla volta di Ginevra, dove domani alle ore 21 affronterà il Servette nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League: presente Renato Sanches, out contro l'Udinese e tornato a lavorare in gruppo da martedì.

Successivamente, intorno alle 18:45, José Mourinho e Diego Llorente interverranno in conferenza stampa direttamente dallo Stade de Geneve.

Acclamato Paulo Dybala, che si è concesso ai tifosi presenti all'esterno dell'aeroporto firmando autografi anche su una maglia dell'Argentina: