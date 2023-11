Europa League, Sheriff Tiraspol-Slavia-Praga 2-3: i cechi sorpassano la Roma e si prendono la testa del girone

Dopo aver battuto la Roma, lo Slavia Praga passa anche in casa dello Sheriff Tiraspol e si prende la testa del girone G, a +2 dai giallorossi in attesa dell'ultima giornata. Partita complicata per i cechi, che dopo il vantaggio di Jurecka si fanno rimontare dalle reti di Tovar e Ngom Mbekeli. Lo Slavia pareggia poi con al minuto 78 con Zafeiris per poi trovare il 2-3 finale, allo scadere, con il calcio di rigore di Tijani. Per il primo posto si deciderà tutto all'ultima giornata, quando ai cechi, in virtù di una migliore differenza reti, può bastare un pareggio contro il Servette per arrivare sopra alla Roma, impegnata all'Olimpico contro lo Sheriff. In caso di arrivo a pari punti la squadra di Mourinho dovrà battere lo Sheriff con 5 gol di scarto.

GIRONE G

Slavia Praga 12 (differenza reti +9)

Roma 10 (differenza reti +5)

Servette 5

Sheriff Tiraspol 1

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Hacken-Bayer Leverkusen 0-2

Liverpool-LASK 4-0

Marsiglia-Ajax 4-3

Molde-Qarabag 2-2

Rangers-Aris Salonicco 1-1

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga 2-3

Servette-Roma 1-1

Tolosa-Royale Union SG 0-0

Villarreal-Panathinaikos 3-2

AEK Atene-Brighton 0-1

Atalanta-Sporting CP 1-1

Friburgo-Olympiacos 5-0

Maccabi Haifa-Rennes 0-3

Sparta Praga-Real Betis 1-0

Sturm Graz-Rakow 0-1

TSC-West Ham 0-1