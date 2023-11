Europa League, SERVETTE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Mancini in panchina e Cristante in difesa, Dybala-Lukaku davanti. Riscaldamento in corso (VIDEO)

"Dobbiamo rischiare tutto per vincere", parola di José Mourinho. Con questo spirito la Roma, dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, si approccia alla trasferta in casa del Servette nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Per la sfida delle 21.00 allo Stade de Geneve Mourinho - che torna in panchina dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica - opta per alcuni cambi: in porta torna Svilar, in difesa non c'è Mancini e Cristante compone il terzetto con Llorente e Ndicka, a centrocampo il tecnico sceglie Paredes, Aouar e Bove mentre sulle fasce spazio a Celik ed El Shaarawy. Nessun cambio in attacco: prevista la presenza dall'inizio di Lukaku e Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SERVETTE: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Ondoua, Cognat, Bolla; Kutesa, Bedia.

A disp.: Marwan, Besson, Antunes, Magnin, Guillemenot, Diba, Ouattara, Vouilloz, Touati.

All.: Weiler.

ROMA: Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pellegrini, Belotti, Renato Sanches, Mancini, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pisilli, Cherubini.

All.: Mourinho.

Arbitro: Stefanski. Assistenti: Golis - Obukowicz. IV uomo: Myc. VAR: Lasyk. AVAR: Pskit.

PREPARTITA

20.32 - La Roma entra in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita:

19.55 - Anche la Roma comunica le scelte di Mourinho:

19.45 - La Uefa annuncia le formazioni ufficiali. Così la Roma in campo: Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

19.30 - La Roma è arrivata allo Stade de Geneve: