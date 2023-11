Alle 21 di giovedì 30, per il girone G, è in programma Servette-Roma. A dirigere l'incontro di Ginevra sarà il polacco Daniel Stefanski con i connazionali Dawid Golis e Michal Obukowicz come guardalinee, Wojciech Myc quarto ufficiale di gara, quindi Piotr Lasyk e Pawel Pskit addetti alla Var.

L'arbitro 46enne non ha precedenti ne con la Roma ne col Servette.