Europa League, sconfitta 1-2 per lo Slavia Praga contro il Viktoria Plzen: non accadeva da maggio

Sconfitta inaspettata per lo Slavia Praga, prossimo avversario della Roma ai gironi di Europa League. La squadra ceca infatti ha perso oggi in casa 1-2 contro il Viktoria Plzen, subendo così una sconfitta che in campionato mancava addirittura da maggio scorso. La squadra è così rimasta al secondo posto in campionato con 33 punti, dietro lo Sparta Praga capolista solitario con 35.