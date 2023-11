Europa League, largo successo dello Sheriff: poker in casa del Floresti

Oggi alle ore 12 è sceso in campo lo Sheriff Tiraspol, avversario della Roma nel girone di Europa League. La squadra moldava ha riscattato la sconfitta europea contro il Servette e si è imposta per 0-4 in casa del Floresti nel match valido per la dodicesima giornata di campionato: a segno Ankeye, Ricardinho, Moumouni e Talal. Con questo successo lo Sheriff allunga in vetta portandosi a quota 31 punti, a +6 dalla seconda.