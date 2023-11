Europa League, Atalanta-Sporting 1-1: nerazzurri agli ottavi

Concluse le partite in programma alle 18.45 valide per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League: in casa l'Atalanta pareggia 1-1 con lo Sporting e si qualifica agli ottavi da prima nel girone. Vincono West Ham, Friburgo, Brighton, Sparta Praga, Rakow e Rennes.

I risultati finali:

Backa Topola-West Ham 0-1 (89' Soucek)

Friburgo-Olympiakos 5-0 (3', 8' e 36' Gregoritsch, 42' Sildillia, 77' Doan)

AEK Atene-Brighton 0-1 (55' rig. Joao Pedro)

Sparta Praga-Betis 1-0 (54' Heraslin)

Atalanta-Sporting 1-1 (23' Scamacca, 56' Edwards)

Sturm Graz-RKS Rakow 0-1 (81' Yeboah)

Maccabi Haifa-Rennes 0-3 (29' Terrier, 47' Gouiri, 93' Rieder)