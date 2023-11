Il Servette, prossimo avversario della Roma in Europa League, continua a vincere in campionato e quest'oggi si è imposto per 2-0 contro il Grasshopper grazie alle reti di Guillemenot e Cognat. Con questo risultato il Servette sale al terzo posto a quota 28 punti in Super League, a -2 dallo Zurigo momentaneamente primo in classifica.