Europa League: 1-0 dell'Atalanta contro lo Sturm Graz. Vittorie anche per Sporting Lisbona, West Ham e Marsiglia

Si è conclusa con le partite delle 21:00 la quarta giornata della fase ai gironi di Europa League. L'Atalanta di Gasperini batte 1-0 in casa lo Sturm Graz e si qualifica aritmeticamente al prossimo turno, restando a più tre dallo Sporting Lisbona vittorioso in casa contro il Rakow (2-1). Nessun pareggio in tutte le restanti gare: successi per West Ham (1-0 all'Olympiacos), Friburgo (5-0 netto al Backa Topola), Marsiglia (0-1 in Grecia contro l'AEK Atene), Real Betis (4-1 in Spagna all'Aris Limassol), Glasgow Rangers (2-1 contro lo Sparta Praga) e Molde (1-3 in casa dell'Hacken).

I risultati delle gare delle 21:00

GRUPPO A

Friburgo-Backa Topola 4-0 (24' Rohl, 56' Eggestein, 69' Weisshaupt, 80' Adamu)

West Ham-Olympiacos 1-0 (73' Paqueta)

GRUPPO B

AEK Atene-Marsiglia 0-1 (25' Mbemba)

GRUPPO C

Real Betis-Aris Limassol 4-1 (43' Iglesias, 65' Ruibal, 79' Roca, 84' Kokorin, 95' Ezzalzouli)

Glasgow Rangers-Sparta Praga 2-1 (11' Danilo, 20' Cantwell, 77' Haraslin)

GRUPPO D

Atalanta-Sturm Graz 1-0 (50' Djimsiti)

Sporting Lisbona-Aris Limassol 2-1 (14' e 52' Goncalves, 71' Rundic)

GRUPPO H

Hacken-Molde 1-3 (16' Gulbrandsen, 24' e 86' Eriksen, 65' Hristic)