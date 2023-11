Coppe europee: tedesche e italiane davanti a tutte per risultati. Così guadagnerebbero un posto Champions in più

Da quest'anno il rendimento complessivo di una nazione nelle coppe europee ha un'importanza raddoppiata dall'assegnazione di un posto in più per la prossima Champions League. È ancora presto per stabilire griglie che saranno poi definite nella fase ad eliminazione diretta ma, ad oggi, il percorso in Europa vede davanti a tutti le squadre tedesche e italiane, che hanno sommato il miglior punteggio, mantenendo tutte le 7 formazioni partecipanti pienamente in corsa per il passaggio del turno.

1) Germania 10,071 (7 squadre ancora in gioco su 7)

2) Italia 9,142 (7 squadre ancora in gioco su 7)

3) Turchia 8,75 (3 squadre ancora in gioco su 4)

4) Spagna 8,687 (7 squadre ancora in gioco su 8)

5) Belgio 8,6 (5 squadre ancora in gioco su 5)

6) Inghilterra 8,125 (8 squadre ancora in gioco su 8)

7) Repubblica Ceca 7,25 (3 squadre ancora in gioco su 4)

8) Francia 6,916 (6 squadre ancora in gioco su 6)

9) Grecia 6,4 (4 squadre ancora in gioco su 5)

10) Paesi Bassi 6,2 (4 squadre ancora in gioco su 5)