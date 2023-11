Conference League, Fiorentina-Genk 2-1: Viola qualificata. Manita del Brugge in casa del Besiktas, 6-1 del Nordsjaelland contro il Fenerbahce

Questa sera sono andate in scena le sfide valide per la quinta giornata della fase a gironi della Conference League. La Fiorentina rispetta i pronostici e batte 2-1 il Genk: la formazione belga passa in vantaggio al 45' con Kayembe, ma la Viola pareggia i conti nel recupero del primo tempo con Quarta. Il gol vittoria arriva all'82 con Gonzalez, il quale trasforma il penalty e regala tre punti fondamentali agli uomini di Italiano. Grazie a questo successo la Fiorentina è aritmeticamente qualificata, ma per determinare il piazzamento definitivo bisognerà attendere l'ultima giornata: in caso di successo o pareggio contro il Ferencvaros, i toscani si piazzerebbero al primo posto in classifica e accederebbero agli ottavi di finale; in caso di sconfitta invece arriverebbero secondi e sarebbero attesi dai playoff contro le retrocesse dall'Europa League. La classifica del Gruppo F: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6, Cukaricki 0.

Tutti i risultati della 5a giornata

Gruppo A

Klaksvik-Slovan 1-2

Olimpija-Lille 0-2

Gruppo B

Breidablik-Maccabi Tel Aviv 1-2

Gent-Zorya Luhansk 4-1

Gruppo C

Astana-Dinamo Zagabria 0-2

Ballkani-Viktoria Plzen 0-1

Gruppo D

Besiktas-Brugge 0-5

Bodo/Glimt-Lugano 5-2

Gruppo E

AZ-Zrinjski 1-0

Aston Villa-Legia Varsavia 2-1

Gruppo F

Cukaricki-Ferencvaros 1-2

Fiorentina-Genk 2-1

Gruppo G

HJK-Aberdeen 2-2

Eintracht Francoforte-PAOK 1-2

Gruppo H

Nordsjaelland-Fenerbahce 6-1

Spartak Trnava-Ludogorets 1-2