Champions League, Real Madrid-Napoli 4-2: poker per i Galacticos di Ancelotti. L'Inter rimonta il Benfica, da 3-0 a 3-3

Si è conclusa con le partite delle 21:00 la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, con diverse sorprese. L'Inter rimonta il Benfica da 3-0 a 3-3 con i gol di Arnautovic, Frattesi e Sanchez. Il primo posto nel girone si deciderà all'ultima giornata contro la Real Sociedad (fermata sullo 0-0 dal Salisburgo). Sconfitta invece per il nuovo Napoli di Walter Mazzarri, 4-2 in casa del Real Madrid (inutili i gol di Simeone e Anguissa). Pareggia il Manchester United (3-3 in casa del Galatasaray), il Bayern (0-0 contro il Copenaghen), e lo Sporting Braga (1-1 contro l'Union Berlino). Vittoria roboante per l'Arsenal (6-0 al Lens) mentre cade il Siviglia tra le mura amiche (2-3 contro il PSV Eindhoven).

I risultati finali:

Gruppo A

Galatasaray-Manchester United 3-3 (11' Ferreyra, 18' Fernandes, 29' e 62' Ziyech, 55' McTominay, 71' Kerem Akturkoglu)

Bayern-Copenaghen 0-0

Gruppo B

Siviglia-PSV Eindhoven 2-3 (24' Ramos, 47' En-Nesyri, 68' Saibari, 81' Gudelj (aut.), 92' Pepi)

Arsenal-Lens 6-0 (13' Havertz, 21' Jesus, 23' Saka, 27' Martinelli, 47' Odegaard, 86' Jorginho)

Gruppo C

Real Madrid-Napoli 4-2 (9' Simeone, 11' Rodrygo, 22' Bellingham, 47' Anguissa, 84' Paz Martinez, 94' Joselu)

Sporting Braga-Union Berlino 1-1 (42' Gosens, 51' Dias Fernandes)

Gruppo D

Benfica-Inter 3-3 (5', 13' e 34' Joao Mario, 51' Arnautovic, 58' Frattesi, 72' Sanchez)

Real Sociedad-Salisburgo 0-0