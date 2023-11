Champions League: pari Napoli con l'Union Berlino. L'Inter batte il Salisburgo e si qualifica agli ottavi

In scena la seconda serata di Champions League con le sfide valide per la quarta giornata della fase a gironi. Nel tardo pomeriggio allo Stadio Maradona il Napoli pareggia per 1-1 con l'Union Berlino di Bonucci: apre Politano, raggiunto da Fofana nella ripresa. L'Inter batte in trasferta il Salisburgo grazie alla rete dal dischetto di Lautaro Martinez e si qualifica agli ottavi di finale della competizione, al pari di Real Sociedad, Real Madrid e Bayern Monaco che hanno battuto rispettivamente Benfica, Braga e Galatasaray.

Vittorie anche per Arsenal e Psv, mentre partita pirotecnica a Copenaghen tra i padroni di casa e il Manchester United: finisce 4-3.

I risultati finali:

Napoli-Union Berlino 1-1 (39' Politano, 52' Fofana)

Real Sociedad-Benfica 3-1 (6' Merino, 11' Oyarzabal, 21' Berrenetxea, 49' Rafa Silva)

Bayern Monaco-Galatasaray 2-1 (80' e 86' Kane, 90'+3' Bakambu)

Copenaghen-Manchester United 4-3 (3' e 28' Hojlund, 45' Elyounoussi, 45'+9' rig. Goncalves, 69' rig. Bruno Fernandes, 83' Lerager, 87' Bardghji)

Arsenal-Siviglia 2-0 (29' Trossard, 64' Saka)

PSV-Lens 1-0 (12' de Jong)

Real Madrid-Braga 3-0 (27' Brahim Diaz, 58' Vinicius Junior, 61' Rodrygo)

Salisburgo-Inter 0-1 (85' rig. Lautaro Martinez)