Champions League, Lazio-Celtic 2-0: decisiva la doppietta di Immobile. Lo Shakhtar Donetsk batte 1-0 l'Anversa

La Lazio batte 2-0 il Celtic nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League e conquista 3 punti fondamentali in chiave qualificazione. La partita è stata piuttosto bloccata fino all'82', quando Immobile ha messo a segno la rete che ha sbloccato la gara. Dopo tre minuti il centravanti biancoceleste si è ripetuto, siglando il 2-0 e blindando la vittoria. Con questo successo la Lazio sale al primo posto nel Gruppo E a quota 10 punti, mentre gli scozzesi restano ultimi a 1. Al secondo posto in classifica c'è l'Atletico Madrid a 8, seguito dal Feyenoord a 6, ma le due squadre si giocheranno tutto nella sfida di questa sera: la Lazio accederà agli ottavi di finale in caso di vittoria dei Colchoneros contro gli olandesi.

Vittoria anche per lo Shakhtar Donetsk, che batte 1-0 l'Anversa grazie alla rete di Matviyenko. Gli ucraini agganciano a quota 9 Barcellona e Porto, che si affronteranno questa sera; resta a zero punti la formazione belga.