Champions League: la Lazio batte 1-0 il Feyenoord. Impresa del Milan contro il PSG

Sorridono Lazio e Milan nella notte di Champions League. All'Olimpico la Lazio batte gli olandesi del Feyenoord grazie al gol di Ciro Immobile allo scadere del primo tempo. Sull'altro campo l'Atletico Madrid distrugge il Celtic con un netto 6-0. Biancocelesti che così restano in terza posizione a una lunghezza dagli spagnoli e a due dal Feyenoord ancora in testa. A San Siro, invece, il Milan batte 2-1 il PSG. Skriniar porta in vantaggio i parigini su calcio d'angolo, Rafael Leao pareggia con una splendida rovesciata che vale l'1-1. A decidere la sfia ci pensa Giroud. Gli uomini di Pioli adesso al terzo posto lontani solo 1 punto dai francesi e 2 punti dal Borussia Dortmund che nel pomeriggio ha sconfitto il Newcastle.