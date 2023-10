Si avvicina il ritorno di Chris Smalling, assente dalla gara del 1° settembre contro il Milan. Come fa sapere l'emittente satellitare, infatti, il difensore inglese, che già dalla scorsa settimana è tornato a lavorare in gruppo, sarà disponibile per andare in panchina per la sfida di Europa League contro lo Slavia Praga in programma giovedì sera.

(Sky Sport)