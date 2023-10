Roma-Servette: invitati da Sport e Saluti 8 giovani della Città dei Ragazzi e la squadra Atletico Diritti

"Siamo felici di far vivere ai ragazzi una serata per loro molto particolare". La responsabile della Comunità Opera Città dei Ragazzi Michela D'Urso ha accolto l'invito ad assistere alla partita di Europa League Roma-Servette. Saranno otto i giovani in situazione di difficoltà della Città dei Ragazzi invitati allo stadio Olimpico da Sport e Salute. Con loro anche tre ragazzi della squadra di calcio Atletico Diritti, fondata da Associazione Antigone e Progetto Diritti, che mette insieme persone che vengono da contesti complicati. La squadra Atletico Diritti milita nel campionato di 1° categoria.