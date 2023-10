Roma-Servette: esordio in prima squadra per il classe 2004 D'Alessio

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Al minuto 76, sul punteggio di 4-0 per i giallorossi, è entrato in campo Francesco D'Alessio, classe 2004 della Primavera. Il giovane calciatore ha preso il posto di Edoardo Bove e per lui si tratta dell'esordio assoluto in prima squadra. Sotto la guida di José Mourinho sono molti i ragazzi della Primavera che hanno esordito con i grandi e si tratta di Felix Afena-Gyan, Filippo Missori, Cristian Volpato, Dimitrios Keramitsis, Giacomo Faticanti, Benjamin Tahirovic, Riccardo Pagano e Francesco D'Alessio.