Lazio-Feyenoord: bloccata come per la Roma la trasferta per i tifosi biancocelesti

Il prossimo 25 ottobre si giocherà la partita tra Feyenoord e Lazio, gara valevole per i gironi di UEFA Champions League. Come riportato dall'ANSA, le autorità locali hanno deciso di bloccare la trasferta dei tifosi biancocelesti in occasione del match della massima competizione europea contro la squadra olandese, con la stessa UEFA che in una nota ha dichiarato di aver "preso nota" della volontà di stoppare i sostenitori laziali. È probabile anche che venga adottato lo stesso provvedimento nei confronti dei tifosi del Feyenoord, visti i precedenti, in occasione della partita di ritorno in programma il 7 novembre.

