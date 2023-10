FOTO - Roma-Servette: debutto per Riyadh Season sulla maglia

Tra poche ore la Roma affronterà il Servette, gara valevole per la seconda giornata del girone di Europa League. In questa sfida farà il proprio esordio il nuovo sponsor Riyadh Season, uno dei più importanti eventi del mondo arabo alla sua quarta edizione e punto di riferimento per i festival di intrattenimento, con il quale è stato formalizzato ieri l'accordo biennale per circa 25 milioni di euro. Proprio la squadra giallorossa ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la foto della maglia che scenderà in campo stasera.