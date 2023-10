FOTO – Roma-Servette 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a giorni dell’Europa League, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Lukaku al 22'. Inizio sorprendente degli svizzeri, che sfiorano il vantaggio in due occasioni: prima con Bedia dopo appena 30 secondi e poi con Stevanovic al minuto 11. La Roma inizia ad accelerare e sblocca il match al 22’ con il solito Lukaku: Belotti recupera il pallone e serve in area Celik, il quale mette in mezzo per Big Rom, che calcia di destro e trafigge il portiere anche grazie all'aiuto di una deviazione. Il centravanti belga si rende nuovamente pericoloso alcuni minuti più tardi, ma il suo tentativo sulla punizione di Paredes termina al lato. La partita è piuttosto bloccata ma al 44' Lukaku sfiora il 2-0: decisiva la deviazione della difesa in extremis. Termina quindi 1-0 il primo tempo di Roma-Servette. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.