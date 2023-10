Nella gara interna di Conference League contro il Besiktas, i tifosi del Bodo Glimt si sono lasciati andare ad una coreografia che sottolinea i successi raggiunti in Europa negli ultimi anni. Sotto un'imbarcazione che porta la bandiera del club norvegese si vedono annegare in mare alcuni stemmi, tra cui quello della Roma, ritratto a testa in giù. Citazione anche per l'AZ e il Celtic oltre ai lituani dello Zalgiris.