Europa League, Servette-Lausanne Sport 2-1. Poker dello Sheriff contro il Balti

Il Servette si avvicina alla sfida contro la Roma (giovedì alle ore 21) con una vittoria. Il club svizzero, prossimo avversario dei giallorossi, ha battuto 2-1 il Lausanne-Sport in rimonta: dopo essere passati in svantaggio, gli uomini di Weiler hanno ribaltato la gara grazie alle reti di Stevanovic e Kutesa. Con questa vittoria il Servette sale all'ottavo posto in classifica a quota 10 punti.

Successo anche per lo Sheriff Tiraspol, altro avversario della Roma nel girone di Europa League. La formazione moldava si è imposta per 4-0 contro il Balti: a segno Talal (doppietta), Henrique e Ricardinho. Grazie a questo successo lo Sheriff rimane in vetta alla classifica con 18 punti dopo sette giornate di campionato.