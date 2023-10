Europa League, Roma-Servette: cancelli aperti dalle 18.30

Domani la Roma sfiderà il Servette nella 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Calcio d'inizio alle 21 allo Stadio Olimpico che aprirà i propri cancelli a partire dalle 18.30 per consentire l'afflusso del pubblico. In più, come fa sapere il club giallorosso in una nota, verrà inaugurato il 'trailer-store', si tratta di un punto vendita mobile nel piazzale della Tribuna Tevere.

