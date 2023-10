Europa League: lo Slavia Praga batte 6-0 lo Sheriff. Vittorie per Liverpool, Bayer Leverkusen e Villareal

Se la Roma resta a punteggio pieno nel gruppo G grazie alla vittoria sul Servette, fa altrettanto lo Slavia Praga, che asfalta 6-0 lo Sheriff Tiraspol e vola quota a 6 punti insieme ai giallorossi. In gol due volte Chytil, Ogbu, Garananaga, Schranz e Doudera. Negli altri gironi, vittoria importante del Liverpool che batte 2-0 l'Union St Gillois. I Reds restano in testa al gruppo E alle spalle del Tolosa, che invece ha avuto la meglio contro il Lask. Vince e vola in testa al gruppo H anche il Bayer Leverskusen, che batte 2-1 il Molde e resta appiato al Qarabag (vittorioso sull' Hacken). Cade contro il Villareal, invece, il Rennes di Nemanja Matic: in Spagna finisce 1-0. In testa al gruppo F vola il Panathinaikos grazie allo 0-0 contro il Maccabi Haifa.

Liverpool-Royale Union SG 2-0

Haifa-Panathinaikos 0-0

Molde-Bayer Leverkusen 1-2

Roma-Servette 4-0

Slavia Praga-Sheriff Tiraspol 6-0

Tolosa-LASK 1-0

Villarreal-Rennes 1-0

Hacken-Qarabag 0-1

AEK Atene-Ajax 1-1

Aris Salonicco-Rangers Glasgow 2-1

Real Betis-Sparta Praga 2-1

Friburgo-West Ham 1-2

Marsiglia-Brighton 2-2

Rakow-Sturm Graz 0-1

Sporting CP-Atalanta 1-2

TSC-Olympiacos 2-2