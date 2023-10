Il Servette vince la sfida contro il Lugano per il risultato di 1-0. L'avversaria della Roma nel girone di Europa League è riuscita a battere i ticinesi grazie ad una rete di Crivelli nel primo tempo. Attualmente la squadra di Weiler si ritrova nella parte bassa della classifica valida per i playout, ma hanno accorciato il distacco dal girone finale per il titolo grazie a questo successo.