Europa League: 2-1 dell'Atalanta in casa dello Sporting. Il Brighton pareggia in rimonta col Marsiglia

Oggi pomeriggio si sono disputate le gare valide per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. L'Atalanta ha battuto per 2-1 lo Sporting, andando in testa al girone. Sempre nel gruppo D si sono affrontate Rakow e Sturm Graz, finita 0-1. Il Brighton di De Zerbi ha rimontato sul Marsiglia di Gattuso: la gara è finita 2-2. Pari anche tra AEK Atene e Ajax, mentre il West Ham ha battuto il Friburgo per 2-1. Pareggio tra Olympiacos e Backa Topola, invece il Betis e l'Aris Limassol hanno battuto rispettivamente lo Sparta Praga e i Rangers.

I risultati delle gare delle 18:45

Gruppo A

Friburgo-West Ham 1-2

Backa Topola-Olympiacos 2-2

Gruppo B

Marsiglia-Brighton 2-2

AEK Atene-Ajax 1-1

Gruppo C

Betis-Sparta Praga 2-1

Aris Limassol-Rangers 2-1



Gruppo D

Sporting-Atalanta 1-2

Rakow-Sturm Graz 0-1