Conference League, Fiorentina straripante: 6-0 al Cukaricki. Vincono anche Lille, Aston Villa, Bodo/Glimt e Francoforte

La Fiorentina conquista la sua prima vittoria in questa edizione della Conference League. La Viola si è imposta con un tennistico 6-0 contro il Cukaricki, rimasto in dieci uomini dal 38' a causa dell'espulsione di Subotic. I toscani hanno indirizzato la partita già nel primo tempo con la doppietta di Beltran (doppietta) e Ikone e nella seconda frazione di gioco hanno blindato il risultato con Sottil, Martinez Quarta e Maxime Lopez. Con questo risultato la Fiorentina sale al primo posto in classifica con 5 punti, gli stessi di Ferencvaros e Genk, mentre il Cukaricki resta fermo a zero.

Vittorie anche per Lille, Aston Villa, Bodo/Glimt e Francoforte, che hanno battuto rispettivamente Slovan (2-1), AZ (1-4) Besiktas (3-1) e HJK Helsinki (6-0).

I risultati della terza giornata

Gruppo A

Klaksvikar Itrottarfelag-Olimpija Ljubljana 3-0

Lille-Slovan 2-1

Gruppo B

Gent-Breidablik Kopavogur 5-0

Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk rinviata

Gruppo C

Ballkani-Astana 1-2

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 0-1

Gruppo D

Lugano-Club Brugge 1-3

Bodo/Glimt-Besiktas 3-1

Gruppo E

AZ-Aston Villa 1-4

Zrinjski Mostar-Legia Varsavia 1-2

Gruppo F

Fiorentina-Cukaricki 6-0

Genk-Ferencvaros 0-0

Gruppo G

Aberdeen-PAOK 2-3

Eintracht Francoforte-HJK Helsinki 6-0

Gruppo H

Fenerbahce-Ludogorets 3-1

Spartak Trnava-Nordsjaelland 0-2