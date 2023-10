Champions League, pari per il Milan: 0-0 col Borussia Dortmund. La Lazio vince in rimonta contro il Celtic

Si conclude oggi la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, con protagoniste le italiane Milan e Lazio. I rossoneri di Stefano Pioli pareggiano 0-0 in casa del Borussia Dortmund, mentre la squadra di Maurizio Sarri vince in rimonta con un gol di Pedro nel finale sul campo del Celtic. Vittorie anche per Newcastle, Manchester City, Shakhtar e Barcellona.

I risultati finali:

Atletico Madrid-Feyenoord 3-2 (7' aut. Hermoso, 12' e 47' Morata, 34' Hancko, 45'+3' Griezmann)

Anversa-Shakhtar Donetsk 2-3 (3' Muja, 33' Balikwisha, 48' e 76' Sikan, 71' Rakitskiy)

Celtic-Lazio 1-2 (12' Furuhashi, 29' Vecino, 90'+5' Pedro)

Borussia Dortmund-Milan 0-0

Nawcastle-PSG 4-1 (17' Almiron, 39' Burn, 50' Longstaff, 56' Lucas Hernandez, 90'+1' Schar)

Stella Rossa-Young Boys 2-2 (35' Ndiaye, 48' Ugrinic, 61' rig. Itten, 88' Bukari)

Lipsia-Manchester City 1-3 (25' Foden, 48' Openda, 84' Alvarez, 90'+2' Doku)

Porto-Barcellona 0-1 (45'+1' Ferran Torres)