Champions League, Napoli-Real Madrid 2-3: decide un autogol di Meret. L'Inter batte 1-0 il Benfica

Si è conclusa con le partite delle 21:00 la prima parte della seconda giornata di Champions League, con Napoli e Inter impegnate in casa contro Real Madrid e Benfica. Partita spettacolare al Diego Armando Maradona, con i Galacticos che si impongono 2-3 con i gol di Vinicius Junior, Bellingham e uno sfortunato autogol di Meret. Inutili per i partenopei le reti di Ostigard e Zielinski su rigore. Vince invece l'Inter di Simone Inzaghi contro il Benfica a San Siro, decide un gol di Thuram al 62'. Serata negativa per le inglesi: il Galatasaray batte 2-3 il Manchester United all'Old Trafford, mentre il Lens vince 2-1 in casa contro l'Arsenal. Vittoria esterna per il Bayern Monaco, 1-2 a Copenaghen, mentre pareggiano 2-2 PSV Eindhoven e Siviglia.

I risultati finali:

Union Berlino-Sporting Braga 2-3 (30' e 37' Becker, 41' Niakate, 51' Bruma, 94' Castro)

Salisburgo-Real Sociedad 0-2 (7' Oyarzabal, 27' Mendez)

Manchester United-Galatasaray 2-3 (17' e 67' Hojlund, 23' Zaha, 71' Kerem Akturkoglu, 81' Icardi)

Copenaghen-Bayern Monaco 1-2 (55' Lerager, 67' Musiala, 83' Tel)

Lens-Arsenal 2-1 (14' Jesus, 25' Thomasson, 69' Elye Wahi)

PSV Eindhoven-Siviglia 2-2 (68' Gudelj, 86' de Jong, 87' En-Nesyri, 95' Teze)

Napoli-Real Madrid 2-3 (19' Ostigard, 27' Vinicius Jr., 34' Bellingham, 54' Zielinski, 78' Meret aut.)

Inter-Benfica 1-0 (62' Thuram)