Sheriff-Roma: Lukaku sempre in gol nelle sue ultime 12 presenze in Europa League

Ancora una volta decisivo Romelu Lukaku, la cui rete ha regalato il successo alla Roma contro lo Sheriff. E in Europa League l'attaccante belga è una sentenza: con il gol messo a segno questa sera infatti, l'attaccante ha segnato in tutte le sue ultime 12 presenze nella competizione. (16 gol totali), prolungando quella che era già la serie realizzativa più lunga per un giocatore nella storia della Coppa UEFA/Europa League.

