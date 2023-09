Sheriff-Roma, CRISTANTE: "Lukaku fa la differenza, ti fa vincere le partite" (VIDEO)

La Roma vince 1-2 in casa dello Sheriff e comincia con i tre punti il proprio cammino ai gironi di Europa League. Decisivi i gol di Paredes e Lukaku, quest'ultimo dopo una bella azione di squadra tra Dybala, Cristante e il centravanti belga. Dopo la partita il centrocampista ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

"Non siamo partiti benissimo perché loro hanno iniziato forte e non era facile. Loro col passare dei minuti sono calati, come normale che sia. Siamo usciti bene e abbiamo fatto un bel secondo tempo. Lukaku? È forte, lo sappiamo. Quando hai attaccanti del genere poi ti fanno vincere le partite. Sappiamo che fa la differenza, la cosa più difficile è sempre fare gol e quando hai centravanti del genere è più semplice. È carichissimo mentale, vuole fare la differenza".

CRISTANTE A ROMA TV+

"Era importante vincere qui fuori casa, abbiamo avuto l'esperienza dell'anno scorso che se non vinci rischi di finire secondo e devi fare un turno in più. Volevamo vincere per partire bene, vogliamo arrivare primi nel girone".

Queste sono partite trappola, le abbiamo gestite bene.

"Sì assolutamente, sono partite difficili perché loro mettono più del 100%. Magari all'inizio non siamo partiti benissimo ma poi durante la partita l'abbiamo gestita bene".

Sei sempre più leader di questa squadra. Quanto è importante per te trovare questa continuità?

"L'importante è vincere, poi chi gioca o non gioca va bene. L'importante è vincere, venire qua, fare ottime partite e grandi risultati. Poi è chiaro, più si gioca e meglio è".