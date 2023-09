Sheriff, Bordin: "Roma fortissima. Sarà una partita molto difficile, proveremo a limitare le loro qualità"

Roberto Bordin, allenatore dello Sheriff (prossimo avversario della Roma in Europa League), ha parlato ai canali ufficiali del club moldavo dopo la vittoria per 5-1 contro il Floresti nel match valido per la quinta giornata del campionato. Ecco le sue dichiarazioni: "Il risultato è stato molto importante per noi, abbiamo vinto 5-1. Questo dimostra che abbiamo avuto la giusta concentrazione e un buon atteggiamento".

Hai effettuato molte rotazioni in vista della Roma? "Abbiamo dato minuti ai giocatori che giocheranno in Europa League, così possono entrare in clima partita". I giocatori stanno aspettando questa partita?

"L'inizio dell'Europa League è un grande evento. Ora è molto importante per noi recuperare le forze in vista della prossima partita. Dobbiamo tornare insieme".